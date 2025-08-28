Суд оштрафовал "Яндекс" за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мировой судья в Москве оштрафовал платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с голосовым помощником "Алиса", передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что ФСБ направляла в Роскомнадзор (РКН) материалы соответствующей проверки. После этого РКН отправил фирме запрос на получение информации об исполнении предписания, однако ответа на письмо не последовало.

В итоге суд признал компанию виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее столичный суд обязал "Яндекс" заблокировать доступ к фотографиям и картам инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Это было связано с регулярными атаками украинских беспилотников.

Компании нужно было заретушировать или удалить составные части завода из сервиса "Яндекс Карты", также с фирмы взыскали государственную пошлину.

