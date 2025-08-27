Суд оштрафовал Twitch и Pinterest за отказ выполнить требования РКН

Фото: depositphotos/andreyuu

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch и компанию Pinterest за несоблюдение требований Роскомнадзора (РКН), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что фирма Twitch признана виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. В связи с этим ей назначен штраф в размере 61,7 миллиона рублей.

Компания Pinterest была оштрафована на 4 и 6 миллионов рублей за неисполнение предписаний и несоблюдение требований РКН соответственно.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 7,1 миллиона рублей. Компанию признали виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в Сети.

По этой же статье столичный суд привлек к административной ответственности компанию Wikimedia Foundation. Ей назначили штраф в размере 6 миллионов рублей.

