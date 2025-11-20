20 ноября, 18:54 (обновлено 20.11.2025 19:15)Транспорт
Трамваи задерживались на Волочаевской улице из-за ДТП
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Трамваи № 4, 32 и 43 задерживались на Волочаевской улице, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Изменения в маршрутах были связаны с ДТП, произошедшим на путях. В районе остановки "Трамвайно-ремонтный завод" столкнулись два автомобиля.
"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – призывали в департаменте.
Ранее движение было временно перекрыто на Кремлевской набережной, а также на Большом Каменном мосту. Позже ограничения оказались сняты.
По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), уровень загруженности дорог вечером в четверг, 20 ноября, составил 7 баллов. Для поездок гостям и жителям столицы рекомендовали использовать общественный транспорт.