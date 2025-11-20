Трамваи задерживались на Волочаевской улице из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трамваи № 4, 32 и 43 задерживались на Волочаевской улице, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения в маршрутах были связаны с ДТП, произошедшим на путях. В районе остановки "Трамвайно-ремонтный завод" столкнулись два автомобиля.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – призывали в департаменте.

Ранее движение было временно перекрыто на Кремлевской набережной, а также на Большом Каменном мосту. Позже ограничения оказались сняты.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), уровень загруженности дорог вечером в четверг, 20 ноября, составил 7 баллов. Для поездок гостям и жителям столицы рекомендовали использовать общественный транспорт.

