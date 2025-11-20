Форма поиска по сайту

20 ноября, 11:24

Транспорт

Расписание поездов МЖД и МЦД-2 изменится с 22 по 24 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 22 по 24 ноября в расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МДЖ внесут изменения. Корректировки также коснутся МЦД-2, сообщается на сайте МЖД.

Технологическое окно в 51 час будет организовано с 00:20 субботы до 03:20 понедельника. Это решение обусловлено небольшим потоком пассажиров в выходные дни.

На период внесения корректировок в расписание поезда от станции Марьина Роща до Стрешнево будут курсировать по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим, у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия, а также количество остановок.

Поезда МЦД-2 будут проезжать по укороченным маршрутам – от или до станций Тушино, Красный Балтиец и Москва – Пассажирская – Курская. По сокращенным маршрутам проследуют также некоторые пригородные составы дальнего пути. Несколько поездов вывели из графика.

Изменения в расписании связаны с развитием инфраструктуры на участке Москва-Рижская – Подмосковная. В период технологического окна состоятся масштабные работы по переключению 1-го главного пути на новый путепровод, построенный для развития городской дорожной сети и обеспечения связи на улицах Добролюбова и Складочной. Также ранее произошло переключение 2-го главного пути.

В общей сложности специалисты демонтируют 550 метров рельсошпальной решетки. Железнодорожники проложат новый путепровод на балластном основании, бесстыковые рельсы, выправят путь и проведут его балластировку.

Пассажиры МЖД и МЦД-2 могут заранее ознакомиться с информацией об изменениях в расписании поездов на вокзалах, остановочных пунктах, в разделе "Пассажирам" на сайте ОАО "РЖД" и мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее 15 и 16 ноября в Москве были увеличены движения поездов на МЦД-2 в связи с капитальным ремонтом путей на участке между станциями Красный Балтиец и Павшино. Также в этот период внесли корректировки в расписание составов МЦД-3. Это было связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

