Интервалы движения поездов на МЦД-2 увеличатся 15–16 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-2 в выходные, 15 и 16 ноября, также изменятся пути отправления на некоторых станциях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В выходные на участке от станции Курская до Нахабина интервалы могут увеличиться до 2 часов. От Курской до Подольска – до 30–40 минут.

Также на Красном Балтийце, Трикотажной, Тушинской и Стрешневе при следовании в область изменится платформа отправления. По пути на Подольск будут курсировать поезда в обе стороны от станции Красный Балтиец до станции Павшино.

Часть электричек с Нахабина проследует от и до Тушинской. Со стороны Подольска составы пойдут от и до станций Курская и Царицыно.

Корректировки в расписании ведомство объяснило капитальным ремонтом путей на участке между станциями Красный Балтиец и Павшино. Работы проводятся в выходные, когда пассажиров не так много.

Ранее сообщалось, что 15 и 16 ноября также изменятся интервалы движения поездов МЦД-3. Изменения связаны с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

В выходные будет сокращен режим работы диаметральных поездов. Интервалы движения на Ленинградском направлении могут увеличить до 30 минут. У некоторых поездов скорректируют набор остановок и время отправления.

