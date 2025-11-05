Схема прохода к поездам изменится на Ленинградском вокзале с 13 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Ленинградском вокзале с 13 ноября будет изменена схема прохода к поездам и выхода в город для прибывающих пассажиров. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения связаны с ремонтом распределительной площадки и платформ дальнего следования. Чтобы ремонт прошел быстрее, работы будут вестись круглосуточно.

На протяжении этого периода поезда будут прибывать и отправляться по привычному расписанию, однако изменится маршрут прохода к поездам дальнего следования и "Сапсанам".

Для доступа к платформам на вокзале установят два павильона:



со стороны проезда Комсомольской площади. Павильон будет расположен немного дальше привычного выхода на платформы. Его легко заметить, пассажирам следует двигаться в сторону привычного прохода;

со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро "Комсомольская". Павильон можно будет найти возле платформ пригородных поездов. Его оснастят пандусом, чтобы сделать доступным и для маломобильных пассажиров.

Проход к пригородным поездам будет сохранен. Чтобы пассажиры смогли быстро сориентироваться, на вокзале появятся стойки со схемами, также рядом всегда будут находиться сотрудники, готовые помочь.

В Дептрансе призвали пассажиров приезжать на вокзал заблаговременно, так как поток людей может быть выше в часы, когда отправляются несколько поездов подряд. При этом количество досмотрового оборудования будет увеличено для обеспечения комфортного прохода к поездам. Ожидается, что пропускная способность увеличится на 30%.

