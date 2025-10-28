Форма поиска по сайту

28 октября, 19:31

Транспорт

Трамваи в Москве временно не будут ходить до Белорусского вокзала после 22:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве трамваи временно не будут ходить до Белорусского вокзала и метро "Новослободская" после 22:00, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения вступят в силу с 28 октября и будут действовать на время работ в Протопоповском переулке.

"В это время трамваи № 7 и 50 поедут только до Каланчевской улицы. Пользуйтесь метро и электробусом 604", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 30–31 октября изменится движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. На участке от Савеловской до Бескудникова поезда будут ходить в обе стороны по одному пути.

Пассажирам рекомендовано уточнять информацию на табло. Кроме того, частично увеличатся интервалы движения. Также изменения будут действовать с четверга по воскресенье в ноябре.

транспортгород

