Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" изменится в ноябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится 30–31 октября, а также с четверга по воскресенье в ноябре. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

На участке от Савеловской до Бескудникова поезда будут ходить в обе стороны по одному пути. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию на табло. Также на Савеловском направлении частично увеличатся интервалы движения: после 19:00 – до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа, утром до 07:00 – до 15 минут. Кроме того, некоторые поезда будут следовать от или до Лобни.

На Белорусском направлении будут увеличены интервалы: после 22:00 – до 30–40 минут, утром до 07:00 – до 15 минут.

Кроме того, будет сокращен режим работы аэроэкспрессов. Чтобы быстро добраться до аэропорта Шереметьево, пассажиры могут сесть на автобусы от станции метро "Ховрино" № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Полное расписание представлено на сайтах перевозчиков.

Ранее стало известно, что график движения поездов МЖД в столице будет скорректирован в связи с выходными, приуроченными к празднованию Дня народного единства. 1 ноября поезда будут курсировать по расписанию пятницы. В последующие два дня, 2 и 3 ноября, – по расписанию субботы, а 4 и 5 ноября – по расписанию воскресенья и понедельника. Также скорректируют тарифы на фирменные экспрессы.

