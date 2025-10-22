Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" изменится с 23 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С четверга, 23 октября, график движения некоторых пригородных поездов на МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится. Об этом горожан предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 05:30 следующего дня на участке от Савеловской до Бескудникова поезда в обе стороны будут ходить по одному пути. Всем пассажирам рекомендовано искать информацию о пути на табло.

Кроме того, в эти же дни на Белорусском направлении после 22:00 могут увеличить (до 30–40 минут) интервалы движения составов, а с начала движения до 07:00 время ожидания поезда может составить до 15 минут.

На Савеловском направлении после 19:00 промежутки между прибытием поездов частично увеличатся до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа, с начала движения до 07:00 – до 15 минут. Отмечается, что некоторые поезда проследуют от или до Лобни.

Также в расписании сокращен режим работы аэроэкспрессов. До аэропорта Шереметьево пассажиры смогут добраться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Полное расписание представлено на сайтах перевозчиков.

Ранее стало известно о временных изменениях в графике движения нескольких пассажирских составов в Ленинградской и Псковской областях. Коррективы внесли по техническим причинам. Поезда № 810 "Ласточка" Псков – Санкт-Петербург и № 809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков проследуют через станции Батецкая, Дно.

