Интервалы движения D3 будут увеличены 15 и 16 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения на D3 увеличатся 15 и 16 ноября, некоторые поезда будут следовать по укороченным маршрутам. Об этом сообщает в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

Отмечается, что изменения связаны с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

На Ленинградском направлении интервалы могут быть увеличены до 30 минут. Некоторые поезда со станции Ипподром проследуют до станций Подрезково, Сходня или Химки. Также у части поездов скорректировали время отправления и набор остановок.

В эти дни сократится и режим работы диаметральных поездов. В 23:26 отправят последний поезд в сторону Ипподрома со станции Зеленоград-Крюково. В 23:22 – с Ипподрома до Зеленограда-Крюкова.

Ранее сообщалось, что с 13 ноября изменится схема прохода к поездам и выхода в город для прибывающих пассажиров на Ленинградском вокзале. Это связано с ремонтом распределительной площадки и платформ дальнего следования.

Для доступа к платформам будут установлены временные павильоны. Чтобы пассажиры смогли быстро сориентироваться, на вокзале появятся стойки со схемами, также рядом всегда будут находиться сотрудники, готовые помочь.

