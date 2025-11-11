Форма поиска по сайту

11 ноября, 21:56

Транспорт

Два выхода станции метро "Выхино" будут временно закрыты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Выходы № 4 и 5 со станции метро "Выхино" будут закрыты с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данные корректировки вводятся в связи с работами по благоустройству территории возле станции. В ведомстве попросили пассажиров пользоваться иными выходами из метро в период ограничений.

В частности, для пересадки на станцию "Выхино" третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) предлагается воспользоваться выходом № 3, а для прохода к улице Красный Казанец – № 1.

Ранее выход № 4 со станции "Потапово" Сокольнической линии московского метро закрыли на ремонт до 17 ноября. Вход и выход пассажиров осуществляется по расположенному рядом пандусу.

