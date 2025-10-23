Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 16:33

Транспорт

Режим работы станции метро "Бауманская" изменился в будние дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Бауманская" Московского метрополитена изменился режим работы вестибюля в будние дни, сообщила пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения на вход станции Арбатско-Покровской линии. Его могут закрывать в период с 08:35 до 09:00.

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства и попросили пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Добавляется, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее стало известно, что с 25 октября на севере и северо-западе Москвы изменятся схемы движения четырех маршрутов автобусов и электробусов. Изменения коснутся 10 районов в двух округах. В результате транспорт станет подъезжать к станциям метро и социальным объектам.

Читайте также


транспортметрогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика