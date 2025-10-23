Режим работы станции метро "Бауманская" изменился в будние дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Бауманская" Московского метрополитена изменился режим работы вестибюля в будние дни, сообщила пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения на вход станции Арбатско-Покровской линии. Его могут закрывать в период с 08:35 до 09:00.

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства и попросили пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Добавляется, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.



Ранее стало известно, что с 25 октября на севере и северо-западе Москвы изменятся схемы движения четырех маршрутов автобусов и электробусов. Изменения коснутся 10 районов в двух округах. В результате транспорт станет подъезжать к станциям метро и социальным объектам.