Режим работы станции метро "Бауманская" изменился в будние дни
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На станции "Бауманская" Московского метрополитена изменился режим работы вестибюля в будние дни, сообщила пресс-служба Дептранса.
Уточняется, что в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения на вход станции Арбатско-Покровской линии. Его могут закрывать в период с 08:35 до 09:00.
В ведомстве принесли извинения за временные неудобства и попросили пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик. Добавляется, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
