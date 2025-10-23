Схемы движения 4 маршрутов автобусов и электробусов изменятся в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На севере и северо-западе Москвы изменятся схемы движения 4 маршрутов автобусов и электробусов, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Изменения коснутся 10 районов в 2 округах. На линии будет работать современный транспорт, оборудованный всем необходимым для комфорта всех категорий пассажиров", – цитирует его пресс-служба Дептранса столицы.

Маршрут № т57 "Метро "Войковская" – Мост Октябрьской железной дороги" переименуют в № 457 и продлят до метро "Владыкино". В результате жители Коптева получат еще одну возможность удобно добираться до МЦД, МЦК и станции метро.

Кроме того, маршрут № 451 будет объединен с маршрутами № с3 и № с3к – общественный транспорт пойдет по улице Рословка вместо 8-го микрорайона Митина, а жители получат связь с метро "Речной вокзал".

В результате транспорт станет подъезжать ближе к станциям метро и социальным объектам. Изменения вступят в силу 25 октября.

В тот же день будут запущены новые автобусные маршруты № 1345 и № 1469. Они начнут курсировать от станций метро "Ховрино" и "Планерная". Транспорт будет следовать до МЦД Химки, соединяя столицу с новыми и старыми районами округа. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократит время в пути.

