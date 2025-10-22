Пассажиры воспользовались QR-кодами на остановках 10 млн раз в Москве с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С начала года столичные пассажиры уже 10 миллионов раз воспользовались QR-кодами на остановках для получения информации о движении автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, программа по замене устаревших остановочных павильонов на современные конструкции близится к завершению. Сегодня в городе насчитывается более 13 тысяч остановок, оснащенных рядом полезных функций.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров", – отметил вице-мэр.

По данным департамента, наибольшей популярностью QR-коды пользовались на остановках "Метро "Тимирязевская", "Метро "Спортивная", "Метромост", "Метро "Текстильщики" и "Метро "Кузьминки".

В пресс-службе подчеркнули, что среди преимуществ новых павильонов – увеличенная крыша для лучшей защиты от непогоды, прочные конструкции из алюминия и нержавеющей стали, а также ударопрочные стекла, которые не разбиваются на осколки. Пассажирам также доступны удобные скамейки из негорючего материала, освещение, видеонаблюдение и электронные табло с актуальным расписанием.

Ранее сообщалось, что Собянин анонсировал масштабное обновление транспортной системы в ближайшие три года. На эти цели в следующем году планируется выделить около 1,3 триллиона рублей.