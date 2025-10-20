Электробусы вышли еще на два маршрута в Москве

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Еще 12 электробусов вышли на маршруты № 67 и 922 в Южном, Юго-Западном и Западном административных округах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Теперь москвичи и гости города смогут проехать на современном электротранспорте от Большой Юшуньской улицы до улицы Довженко, а также от Большой Юшуньской улицы до Красного Маяка.

Новые маршруты появились благодаря запущенной ранее конечной станции "Зюзино" для наземного транспорта.

"С начала года мы запустили 58 экологичных маршрутов, а всего в столице работают уже более 2,6 тысячи электробусов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что Москва является лидирующим городом в Европе по количеству и развитию электротранспорта.

Ранее Ликсутов рассказывал, что в столице начали тестировать электробус с технологией ночной зарядки. Он работает на маршруте от Даниловского рынка до Коктебельской улицы. Уточнялось, что новый экологичный транспорт может работать весь день после полного цикла зарядки ночью. Запас хода составляет до 240 километров.

