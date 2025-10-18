18 октября, 12:45Транспорт
Тестирование электробуса с ночной зарядкой началось в столице
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В Москве началось тестирование электробуса ЛиАЗ-6274 с технологией ночной зарядки, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Новая модель начала работу в тестовом режиме на маршруте от Даниловского рынка до Коктебельской улицы, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Как рассказали в ведомстве, новый электробус после полного цикла зарядки ночью может работать на маршруте весь день. Запас его хода составляет до 240 километров, что позволяет запускать экологичный транспорт в отдаленные районы без установки там зарядных станций.
В новом электробусе есть все привычные сервисы для комфорта пассажиров. Его тестирование будет проводиться в разных дорожных и погодных условиях.
"Новая модель вмещает до 85 пассажиров и отлично подходит для работы на протяженных маршрутах. По итогам тестирования новой технологии рассмотрим возможность закупки этой модели электробусов", – добавил вице-мэр.
Ранее Сергей Собянин заявил, что доля электрического общественного транспорта в городе уже составляет 90%. По его словам, в ближайшие годы Москва может перейти из профицитных в энергодефицитные регионы России. Началась новая эра увеличения потребления энергии, и это связано не только с вводом новых объектов недвижимости, но и электрификацией, пояснил он.
В Москву поступили 20 новых электробусов