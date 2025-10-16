Собянин: 90% общественного транспорта в Москве работает на электричестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доля электрического общественного транспорта в Москве составляет уже 90%, сообщил Сергей Собянин во время пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

Мэр Москвы указал, что в ближайшие годы столица может перейти из профицитных в энергодефицитные регионы. Собянин считает, что началась новая эра увеличения потребления энергии, и это связано не только со вводом новых объектов недвижимости, но и с электрификацией.

Ранее на маршруты на северо-востоке и юге Москвы вышли 20 новых электробусов. Таким образом, в Москве работает уже более 2 570 электробусов российского производства. Более того, в столице подключили 400 зарядных станций для этого транспорта и обучили водить его свыше 4,5 тысячи водителей.



До этого в городе появился новый электробусный маршрут № 232, связывающий станцию метро "Терехово" и остановку "Давыдково". На него вышли 12 современных электробусов нового поколения "КамАЗ-52222", которые будут заряжаться на новой конечной станции "Мнёвники".

