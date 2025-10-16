20 электробусов вышли на маршруты на северо-востоке и юге Москвы

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

На маршруты на северо-востоке и юге Москвы вышли 20 новых электробусов. Они поступили в столицу по допсоглашению с Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ), передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, электробусы обслуживаются на эксплуатационных площадках "Бибирево" и "Чертаново".

"Сегодня в Москве уже более 2 570 электробусов российского производства. Мы номер один в Европе по их количеству. Новая техника снижает влияние на окружающую среду и повышает качество жизни горожан", – подчеркнул вице-мэр.

В новых электробусах предусмотрены система климат-контроля и электрический отопитель салона, медиаэкраны с информацией о маршруте. Кроме того, в них есть адаптивное освещение салона, меняющееся в зависимости от времени суток с теплого на холодное. Также в транспорте установлены накопительная площадка, откидная аппарель, кнопки вызова для маломобильных пассажиров, USB-слоты для зарядки смартфонов.

Современный и экологичный транспорт начал курсировать в городе в 2018 году. С того момента были модернизированы 9 эксплуатационных площадок для обслуживания электробусов и открыты три инновационных парка: "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка".

Новые электробусы ЛиАЗ имеют запас хода до 90 километров, улучшенную климатическую систему салона и кнопки открытия дверей.

Более того, в столице подключили 400 зарядных станций для этого транспорта и обучили свыше 4,5 тысячи водителей.

Ранее электробусы вышли на маршруты 111 и 194. Теперь горожане и туристы могут доехать на экологичном транспорте от станции метро "Ломоносовский проспект" до улицы Новаторов, а также от Коровина и станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".

Электробусы останавливаются около 10 станций рельсового каркаса, а также важных социальных и образовательных учреждений и мест отдыха.

