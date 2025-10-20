Форма поиска по сайту

20 октября, 05:59

Транспорт

Выход № 4 станции метро "Потапово" закроют на ремонт с 27 октября

Фото: ТАСС/ Александр Щербак

Выход № 4 со станции "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 27 октября по 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Отмечается, что вход и выход пассажиров будут осуществляться по расположенному рядом пандусу.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что режим работы станций "Новокузнецкая" и "Павелецкая" Кольцевой линии метро изменился до 23 декабря. Меры введены из-за ремонта эскалаторов.

В ведомстве посоветовали москвичам утром и вечером вместо "Новокузнецкой" пользоваться для входа и выхода из метро, а также для пересадок станцией "Третьяковская".

транспортметрогород

