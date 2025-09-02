Более 420 тысяч раз сотрудники стоек "Живое общение" помогли пассажирам метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С января этого года сотрудники стоек "Живое общение" помогли пассажирам метро свыше 420 тысяч раз, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Эти стойки работают в метро уже более 10 лет. Специалисты помогают горожанам и туристам в вопросах, связанных с метрополитеном. За все время работы сервисом воспользовались около 5 миллионов раз, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Воспользоваться стойками "Живое общение" граждане могут ежедневно в период с 08:00 до 20:00 более чем на 30 станциях. Чаще всего москвичи и гости столицы обращаются с вопросами о видах проездных билетов, о том, как пройти к достопримечательности или доехать до нужной станции, а также для того, чтобы купить сувениры.

С января по сентябрь самыми востребованными у пассажиров стали 6 стоек, расположенных на станциях "Павелецкая", "Курская", "Парк культуры" и "Киевская" Кольцевой линии, "Хорошевская" Большой кольцевой линии (БКЛ), а также "Деловой центр" Филевской линии метро.

Ранее сообщалось, что Филевскую линию могут продлить до Сколкова. По информации Москомархитектуры, уже ведется предпроектная подготовка, в ходе которой определяется маршрут ветки и расположение новых станций. Предполагается, что новый участок линии пройдет через районы Кунцево и Можайский.