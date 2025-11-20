Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения в движении сняты на Кремлевской набережной, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, движение вновь открыто на Большом Каменном мосту.

По данным ЦОДД, уровень загруженности дорог вечером в четверг, 20 ноября, составляет 7 баллов. Для поездок рекомендуется использовать общественный транспорт. Средняя скорость движения в городе составляет 29 километров в час.

В настоящий момент наблюдается интенсивное движение на ТТК от Кутузовского проспекта до Комсомольского проспекта и внутренней стороне Садового кольца от Валовой улицы до Крымского Вала, а также на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады.

"Будьте внимательны. Планируйте маршрут заранее. За ситуацией на дороге следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – заключили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что до 22 апреля 2026 года на участках Щелковского путепровода и Окружного проезда движение автотранспорта будет ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на этом участке дороги. Для проезда будет недоступна одна полоса.

