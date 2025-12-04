Трамваи № 28 и 31 задерживались на Живописной улице из-за авто на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи маршрутов № 28 и 31 задерживались на Живописной улице из-за автомобиля на путях, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе остановки "Проспект Маршала Жукова".

До этого трамваи № 4, 32 и 43 задерживались на Волочаевской улице. Изменения в маршрутах были связаны с ДТП, произошедшим на путях. В районе остановки "Трамвайно-ремонтный завод" тогда столкнулись два автомобиля.

Ранее сообщалось, что во всех столичных трамваях появилось свыше 380 обновленных маршрутных указателей. Старые указатели не соответствовали требованиям транспорта Москвы. Они были написаны разным шрифтом и ничем не выделялись.