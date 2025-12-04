Трамваи временно не будут ходить в Нагатино с 6 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трамваи не будут ходить в Нагатино по выходным с 6 декабря. Изменения связаны с ремонтом путей на Нагатинской улице, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что маршрут № 47 пойдет от станции метро "Октябрьская" через "Нагатинскую" до Нижних Котлов, а трамвай № 49 не будет курсировать вообще.

В качестве замены выйдет автобус № 049, который будет проезжать от станции метро "Нагатинская" в Нагатино. В частности, у метро "Коломенская" по направлению от остановки "Нагатино" он будет останавливаться на трамвайной платформе на Судостроительной улице, а в сторону "Нагатинской" – на проспекте Андропова.

В 2026 году в столице появится еще один трамвайный диаметр, сообщил ранее Сергей Собянин. По его словам, он будет больше первого диаметра и улучшит транспортную доступность для миллиона граждан. Люди смогут сесть в вагон и без пересадок добраться до пункта назначения.