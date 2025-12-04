Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 13:07

Транспорт

Трамваи временно не будут ходить в Нагатино с 6 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трамваи не будут ходить в Нагатино по выходным с 6 декабря. Изменения связаны с ремонтом путей на Нагатинской улице, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что маршрут № 47 пойдет от станции метро "Октябрьская" через "Нагатинскую" до Нижних Котлов, а трамвай № 49 не будет курсировать вообще.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В качестве замены выйдет автобус № 049, который будет проезжать от станции метро "Нагатинская" в Нагатино. В частности, у метро "Коломенская" по направлению от остановки "Нагатино" он будет останавливаться на трамвайной платформе на Судостроительной улице, а в сторону "Нагатинской" – на проспекте Андропова.

В 2026 году в столице появится еще один трамвайный диаметр, сообщил ранее Сергей Собянин. По его словам, он будет больше первого диаметра и улучшит транспортную доступность для миллиона граждан. Люди смогут сесть в вагон и без пересадок добраться до пункта назначения.

Беспилотный трамвай в Москве перевез 40 тыс пассажиров за 3 месяца

Читайте также


транспортгород

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика