Спасатели нашли потерявшегося в лесу в ТиНАО 75-летнего пенсионера

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели нашли пенсионера, который пропал в лесу в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что из-за особенностей местности пожилого мужчину не сразу получилось поднять на борт вертолета. Однако спасатели Московского авиационного центра самостоятельно спустились к месту происшествия беспосадочным способом и вывели его из леса к воздушному судну, которое приземлилось на ближайшей открытой площадке.

Пенсионер находится в сознании и может самостоятельно передвигаться, добавили в столичном департаменте ГОЧСиПБ. В настоящее время он находится на борту воздушного судна.

О том, что 75-летний мужчина потерялся в лесу, стало известно 29 августа. Накануне он ушел из дома в деревне Юрьево за грибами. С собой у пенсионера был только кнопочный телефон.

К поискам привлекли вертолет Ка-32А11ВС ГКУ "МАЦ" и квадроциклы ГКУ "ПСЦ". Кроме того, участие в операции принимали кинологи столичного пожарно-спасательного центра и специалисты поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра (МАЦ).

