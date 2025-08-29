29 августа, 11:56Происшествия
Вертолет Ка-32 привлекли в ТиНАО для поисков потерявшегося в лесу пенсионера
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В ТиНАО вертолет Ка-32 приступил к поискам пенсионера, потерявшегося в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента ГОЧСиПБ.
75-летний мужчина ушел из дома в деревне Юрьево за грибами 28 августа, уточнял ранее источник РИА Новости из экстренных служб. Поисковые мероприятия, проведенные вечером и ночью, не принесли результатов. Известно, что у пенсионера был собой был только кнопочный телефон.
В департаменте отметили, что в настоящее время в поисках задействован вертолет Ка-32А11ВС ГКУ "МАЦ", который также может использоваться для эвакуации, и квадроциклы ГКУ "ПСЦ".
Кроме того, к мероприятиям подключились кинологи столичного пожарно-спасательного центра и специалисты поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра (МАЦ).
На начальном этапе поисковые группы, состоящие из пожарных и спасателей, разделились на шесть отрядов и начали работу. Однако из-за проблем со связью точное местоположение мужчины определить не удалось.
"За прошедшее время специалисты отработали обширную лесопарковую территорию со светосигнальными громкоговорящими установками. На данный момент поиски потерявшегося мужчины продолжаются", – заключили в ГОЧСиПБ.
Ранее в Хабаровском крае спасатели нашли пропавших грибников. Три женщины ушли в лес 16 августа и не вернулись домой. Их искали сотрудники МЧС, специалисты местных служб и волонтеры.
Женщин обнаружили спасатели, которые осматривали территорию на вертолете. Их эвакуировали, от медицинской помощи они отказались.