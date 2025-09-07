Новости мира: израильтяне вышли на протесты против войны в секторе Газа

В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников. Протестующие также выступили против планов по захвату города Газа, в котором, по данным израильских военных, остаются последние оплоты палестинского движения ХАМАС. Подобная операция, по мнению демонстрантов, может поставить под угрозу заложников, которые еще числятся в списке выживших.

В Париже люди требуют отставки президента и премьера Франции. Более тысячи человек прошли по улицам города, неся плакаты с критикой властей и скандировали антиправительственные лозунги. Организатором митинга выступила партия "Патриоты", которая поддерживает инициативу об импичменте Эммануэля Макрона, обсуждение которой в парламенте назначено на 23 сентября.

