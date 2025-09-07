Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 09:30

Политика

Новости мира: израильтяне вышли на протесты против войны в секторе Газа

Новости мира: израильтяне вышли на протесты против войны в секторе Газа

Трамп переименовал Министерство обороны США в "Министерство войны"

Новости мира: в Бейруте прошла акция в поддержку движения "Хезболла"

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Российская армия освободила Федоровку в ДНР

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников. Протестующие также выступили против планов по захвату города Газа, в котором, по данным израильских военных, остаются последние оплоты палестинского движения ХАМАС. Подобная операция, по мнению демонстрантов, может поставить под угрозу заложников, которые еще числятся в списке выживших.

В Париже люди требуют отставки президента и премьера Франции. Более тысячи человек прошли по улицам города, неся плакаты с критикой властей и скандировали антиправительственные лозунги. Организатором митинга выступила партия "Патриоты", которая поддерживает инициативу об импичменте Эммануэля Макрона, обсуждение которой в парламенте назначено на 23 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика