Bild: 16 кандидатов скончались перед выборами на западе Германии

Фото: 123RF/huettenhoelscher

По меньшей мере 16 кандидатов от различных партий скончались в Германии незадолго до выборов в местные органы самоуправления, передает Bild со ссылкой на главу местного избиркома Монику Виссман.

Семеро из них представляли партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), остальные – Социал-демократическую партию, Свободную демократическую партию, "Зеленых" и другие политические силы.

После первых сообщений о смерти членов АдГ стали распространяться различные слухи, однако расследование показало, что все они умерли от естественных причин. Представитель партии в Северном Рейне – Вестфалии Кай Готтшальк выступил в эфире телеканала Welt 2 сентября и заявил об отсутствии признаков того, что их убили. Он также добавил, у некоторых из погибших были диагностированы "сопутствующие заболевания".

Выборы пройдут в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия 14 сентября. Местным властям необходимо напечатать новые бюллетени и направить их избирателям, голосующим по почте, чтобы они успели вовремя заполнить и отправить документы до завершения голосования.

Ранее немецкий профессор экономики, экс-директор Института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург рассказывал в соцсети Х о четырех умерших кандидатах от партии АдГ.

Ими оказались 66-летний Ральф Ланге, 59-летний Вольфганг Зайтц, 71-летний Вольфганг Клингер и 59-летний Стефан Берендес. Профессор отмечал, что их практически одновременная смерть "статистически практически невозможна".

