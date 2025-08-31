Четыре кандидата от АдГ внезапно скончались перед выборами в Германии

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Felix Hörhager

Четыре кандидата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на местных выборах в Северном Рейне – Вестфалии скончались в течение двух недель. Об этом рассказал немецкий профессор экономики, экс-директор Института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург в соцсети Х.

Погибшими оказались 66-летний Ральф Ланге, 59-летний Вольфганг Зайтц, 71-летний Вольфганг Клингер и 59-летний Стефан Берендес.

Профессор подчеркнул, что смерть четырех кандидатов "статистически практически невозможно".

Кандидатов лишились немецкие города Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге. Избирателям из этих настенных пунктов будут отправлены новые бюллетени для голосования.

Ранее федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию АдГ как правоэкстремистскую. В сообщении ведомства отмечалось, что идеология партии "не совместима с демократическими свободами".

Кроме того, представители партии несправедливо относятся к мигрантам и мусульманам, уточнялось в сообщении. Это решение позволяет властям начать прослушивать телефоны и следить за членами партии. Организация пока не запрещается.



На прошедших в ФРГ парламентских выборах, АдГ заняла второе место, уступив лишь консервативному блоку Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.