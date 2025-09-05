Путин заявил, что в будущем мир будет многополярным

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин спрогнозировал многополярный мир в будущем. Об этом сообщает газета "Известия".

Такое заявление президент сделал в ответ на вопрос, заданный во время пленарного заседания 10-го Восточного экономического форума (ВЭФ) о том, в каком направлении будет развиваться мир – в западном или восточном.

Контуры многополярного мира, формируемого в настоящее время, уже сложились, о чем ранее сообщал Путин. Однако, по его словам, речи о появлении новых гегемонов не идет.

При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, формированию многополярного мира пытаются помешать страны Запада. Он уточнил, что они пытаются удержать свое доминирование и прибегают для этого к прямому шантажу, санкциям и давлению.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал путем в бездну попытки многих лидеров Запада кроить геополитическую карту мира. Он также указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории.

