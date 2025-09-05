Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 11:14

Политика

Путин заявил, что в будущем мир будет многополярным

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин спрогнозировал многополярный мир в будущем. Об этом сообщает газета "Известия".

Такое заявление президент сделал в ответ на вопрос, заданный во время пленарного заседания 10-го Восточного экономического форума (ВЭФ) о том, в каком направлении будет развиваться мир – в западном или восточном.

Контуры многополярного мира, формируемого в настоящее время, уже сложились, о чем ранее сообщал Путин. Однако, по его словам, речи о появлении новых гегемонов не идет.

При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, формированию многополярного мира пытаются помешать страны Запада. Он уточнил, что они пытаются удержать свое доминирование и прибегают для этого к прямому шантажу, санкциям и давлению.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал путем в бездну попытки многих лидеров Запада кроить геополитическую карту мира. Он также указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории.

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика