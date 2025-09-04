Фото: kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал путем в бездну попытки многих лидеров Запада кроить геополитическую карту мира.

"(Западные лидеры. – Прим. ред.) далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира – это путь, ведущий в бездну", – приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

Директор службы также указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории.

Нарышкин вместе с помощником президента, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским открыл памятник выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову на территории академии внешней разведки.

Ранее Владимир Путин отметил, что контуры многополярного мира, формируемого в наши дни, уже сложились. Однако при этом не идет речи о появлении новых гегемонов.

Президент России также подчеркивал, что однополярный мир должен перестать существовать. Данное мироустройство необходимо прекратить в том числе в интересах населения стран, власти которых все еще отстаивают эту "отжившую систему".

