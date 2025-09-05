Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву не для капитуляции, а для разговора. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что российскую столицу в качестве площадки для встречи предложил именно Путин.

"Мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД", – добавил пресс-секретарь.

Глава государства пригласил Зеленского приехать в Москву во время своей пресс-конференции по итогам визита в Китай. Провести данную встречу ранее попросил американский лидер Дональд Трамп.

Путин заверил, что Россия даст украинскому президенту стопроцентную гарантию безопасности. При этом он объяснил, что договориться с Киевом по основным вопросам будет невозможно, даже при политической воле.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отверг приглашение российского лидера. Министр назвал его заведомо неприемлемым и подчеркнул, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран.