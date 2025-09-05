Путин дал стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов/Михаил Корытов

Россия дает стопроцентную гарантию, что безопасность украинского лидера Владимира Зеленского и представителей Киева будет обеспечена в случае, если они приедут в Москву. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам президента, украинская сторона хочет, чтобы эти переговоры состоялись. На этом фоне глава государства указал на свою готовность к данной встрече, пригласив Зеленского и его команду в Москву.

"Но если нам говорят: мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу – это избыточные запросы в наш адрес", – добавил Путин.

Российский лидер назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским. Однако, несмотря на свою готовность к этому, Путин заявил, что пока не видит в этом большого смысла. Он объяснил, что договориться с Украиной по основным вопросам будет невозможно, даже при политической воле.

Кроме того, глава государства затронул вопрос появления военных НАТО на Украине, в том числе во время боевых действий. По его словам, в таком случае западные войска будут законными целями для Вооруженных сил России.

"Что касается возможных контингентов воинских на Украине – это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО", – уточнил президент России.

Он не увидел необходимости в размещении западных войск в случае достижения долгосрочного мира. При этом президент указал, что в таком случае Россия будет в полном объеме соблюдать мирные договоренности по украинскому вопросу, а также уважать те гарантии безопасности, которые планируется подготовить и для российской стороны, и для украинской.

Путин пригласил Зеленского приехать в Москву во время своей пресс-конференции по итогам визита в Китай. Провести данную встречу ранее попросил американский лидер Дональд Трамп.

Однако тогда российский лидер обратил внимание, что беседа с Зеленским в его нынешнем статусе будет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.

Спустя время глава украинского МИД Андрей Сибига отклонил приглашение Путина, назвав его неприемлемым. Министр напомнил, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран.

