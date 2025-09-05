Путин рассказал о рыночном характере цен на газ по "Силе Сибири – 2"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Цены в рамках проекта "Сила Сибири – 2" носят рыночный характер, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается цен, то они носят рыночный характер и рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу", – пояснил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что планируемый газопровод является взаимовыгодным проектом.

В свою очередь, монгольский премьер-министр Гомбожавын Занданшатар отметил, что Монголия готова покупать российский газ, который будет поставляться по "Силе Сибири – 2".

"Монголия не только транзитная страна, Монголия может и потреблять, закупать природный газ, подключить крупные города Монголии к данному газопроводу, то есть провести газификацию", – сказал он.

"Газпром" ранее подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири". В результате объем ежегодных поставок вырастет с 38 до 44 миллиардов кубометров. Более того, корпорации заключили соглашения о расширении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

После этого зарубежные СМИ начали писать, что соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" предрешило судьбу Европы. Журналисты указали, что Монголия также будет получать выгоду от транзита энергоресурса через свою территорию.

