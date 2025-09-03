Путин заявил, что Россия сможет поставлять энергосырье в Китай

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Россия сможет поставлять энергосырье китайской стороне.

Президент РФ отметил, что потребность стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в энергоресурсах растет. Это, по его словам, касается и Китая, который будет получать данное сырье не по завышенным, а по взвешенным рыночным ценам. Путин указал, что такая же схема действует и в Еврозоне.

"Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей", – добавил глава государства.

Кроме того, российский лидер затронул тему подписанных с китайской стороной контрактов о поставках трубопроводного газа. По его словам, данные соглашения позволят увеличить объемы экспорта ресурса в КНР более чем до 100 миллиардов кубометров газа в год.

"Через Монголию (поставки газа по "Силе Сибири – 2". – Прим. ред.) у нас будет 50 млрд (кубометров. – Прим. ред.). То, что сейчас есть 38 (миллиардов кубометров газа по "Силе Сибири". – Прим. ред.), потом еще там пара маршрутов, которые тоже будут увеличиваться", – уточнил Путин.

"Газпром" подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири" 2 сентября.

Председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что объем ежегодных поставок увеличится с 38 до 44 миллиардов кубометров. Кроме того, стороны подписали соглашения об увеличении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

