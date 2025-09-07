Полиция Лондона задержала свыше 400 участников пропалестинских протестов

Фото: depositphotos/jovannig

Свыше 400 участников пропалестинских протестов в Лондоне было задержано полицейскими. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 21:00 (23:00 по московскому времени) субботы, 6 сентября, на улицах города было задержано 425 человек. При этом 25 из них арестовали за нападения на сотрудников полиции.

Также полиция Лондона сообщила о задержании 6 сентября около 300 участников запрещенной в Великобритании пропалестинской группировки Palestine Action.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля перехватили судно "Мадлин" с пропалестинскими активистами на борту. В числе прочих пропалестинских активистов на корабле находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Отмечается, что глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказывал военным принять любые меры, чтобы не допустить прибытия судна к берегам Газы.