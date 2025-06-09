МИД Израиля прокомментировал "захват" судна с пропалестинскими активистами

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Судно "Мадлин" с пропалестинскими активистами на борту, среди которых в том числе находится экоактивистка Грета Тунберг, благополучно направляется к берегам Израиля. Пассажиры судна вернутся в свои страны, сообщили в МИД Израиля.

В ведомстве назвали данное судно "селфи-яхтой знаменитостей", пассажиры которой пытались устроить медийную провокацию и привлечь внимание общественности. Как подчеркнули в МИД, "Мадлин" перевозила менее одного грузовика гуманитарной помощи.

Тем временем за последние две недели в сектор Газа из Израиля прибыло свыше 1 200 грузовиков с гумпомощью, рассказали в израильском ведомстве. Кроме того, Гуманитарный фонд Газы раздал около 11 миллионов порций еды непосредственно гражданским лицам в Газе.

"Есть способы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, и они не включают в себя селфи в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Незначительное количество гуманитарной помощи, которое находилось на яхте и не было израсходовано "знаменитостями", будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам", – сообщило МИД Израиля в соцсети X.

Дипломаты добавили, что все пассажиры судна в данный момент находятся в безопасности, они не пострадали. Им также предоставили еду и воду.

"Шоу закончилось", – заключили в МИД.

"Мадлин" отплыла в сектор Газа 1 июня. На ее борту было множество пропалестинских активистов, в том числе Грета Тунберг. Они собирались доставить в анклав гуманитарную помощь.

В ночь на 9 июня израильские военные перехватили судно "Мадлин" в международных водах. По информации СМИ, всем находящимся на его борту сказали выключить мобильные телефоны, после чего связь с пассажирами и экипажем пропала.