Al Jazeera: военные Израиля перехватили судно с активисткой Гретой Тунберг

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Военнослужащие Армии обороны Израиля перехватили судно "Мадлин" с пропалестинскими активистами на борту, которое направлялось к побережью сектора Газа. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Судно "Мадлин" отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа. На его борту в числе прочих пропалестинских активистов находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац приказывал военным принять любые меры, чтобы не допустить прибытия судна к берегам Газы.

По информации СМИ, судно перехватили в международных водах. Всем находящимся на его борту сказали выключить мобильные телефоны, после чего связь с пассажирами и экипажем пропала.

Информацию о потери связи с "Мадлин" подтвердила спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе. Она написала в соцсети X, что во время перехвата судна израильским скоростным катером никто не пострадал.

В конце мая спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направил Израилю и ХАМАС предложение о временном прекращении боевых действий в Газе. Также новый план включает в себя возвращение 10 израильских заложников и частичный вывод военных Израиля.

Через некоторое время власти Израиля приняли новую инициативу Уиткоффа. В свою очередь, представители ХАМАС заявили о готовности освободить 10 израильских заложников и направить еще 18 тел погибших Израилю. Однако в обмен они потребовали выпустить из тюрем несколько палестинских заключенных и прекратить боевые действия на постоянной основе.