Expressen: активистку Грету Тунберг обвинили в неповиновении шведской полиции

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Шведской активистке Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции во время акции протеста в защиту Палестины у Королевского технологического университета в Стокгольме. Об этом сообщает газета Expressen.

Акция, в которой приняли участие 20 человек, состоялась 29 мая 2024 года. По информации журналистов, она не была согласована с властями. Некоторые из демонстрантов были в масках, о чем сообщала на своем сайте полиция.

В результате практически все участники акции были задержаны, семерым из них предъявлены обвинения в неповиновении полиции, в том числе Тунберг. Как утверждает издание, ее обвиняют в том, что она "кричала, шумела, стучала в окна и не подчинялась полиции".

Тунберг в сентябре прошлого года также была задержана на антиизраильской акции в Копенгагене. Она вместе со "Студентами против оккупации" заняла здание музея Копенгагенского университета. По данным СМИ, активисты требовали прекращения сотрудничества учреждения с израильскими университетами.

