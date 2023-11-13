У Греты Тунберг в Амстердаме отобрали микрофон из-за поддержки Палестины

Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. Об этом сообщает издание Aussiedlerbote.

На свое выступление по защите климата Тунберг надела на себя черно-белый палестинский шарф, а после своей речи пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде.

Один из собравшихся возмутился такому поступку и поднялся на сцену, попробовав отобрать микрофон у Тунберг. Он заявил, что на климатическом выступлении не собирается слушать про политику.

"На оккупированной земле нет климатической справедливости", – крикнула ему в ответ Тунберг.

Ранее экоактивистка уже высказывалась в поддержку Палестины. Она также заявила, что палестинцы должны быть освобождены. На фотографии, которой Тунберг сопроводила публикацию, она и ее соратницы держали плакаты с лозунгами "Поддерживаем Газу" и "Свободу Палестине".

Министерство образования Израиля решило убрать из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после ее высказываний в поддержку Палестины.