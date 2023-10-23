23 октября, 13:18Политика
Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг
Фото: depositphotos/dnaveh
Министерство образования Израиля решило убрать из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после ее высказываний в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом сообщает Ynet.
"Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся", – прокомментировали в ведомстве.
Ранее активистка поддержала сторону Палестины в арабо-израильском конфликте и призвала стороны к прекращению огня. Она также заявила, что палестинцы должны быть освобождены. На фотографии, которой Тунберг сопроводила публикацию, она и ее соратницы держали плакаты с лозунгами "Поддерживаем Газу" и "Свободу Палестине".
7 октября между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Жертвами боевых действий со стороны еврейского государства стали более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 4,6 тысячи человек.
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