Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

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Министерство образования Израиля решило убрать из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после ее высказываний в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом сообщает Ynet.

"Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее активистка поддержала сторону Палестины в арабо-израильском конфликте и призвала стороны к прекращению огня. Она также заявила, что палестинцы должны быть освобождены. На фотографии, которой Тунберг сопроводила публикацию, она и ее соратницы держали плакаты с лозунгами "Поддерживаем Газу" и "Свободу Палестине".

7 октября между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Жертвами боевых действий со стороны еврейского государства стали более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 4,6 тысячи человек.



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