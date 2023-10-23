Число погибших в лагере беженцев в секторе Газа выросло до 30 человек – СМИ

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Не менее 30 человек погибли в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Палестинская сторона заявляет, что Израиль нанес бомбовый удар по двум жилым домам и мечети на севере сектора Газа.

"По меньшей мере 30 тел, большинство из которых принадлежат женщинам и детям, были обнаружены под разбомбленными зданиями после последнего израильского удара на севере Газы", – указано в публикации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября не может быть поводом для коллективного наказания палестинцев.

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