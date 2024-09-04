Ekstra Bladet: Грета Тунберг была задержана полицией Дании на антиизраильской акции

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Полицией в Дании была задержана шведская активистка Грета Тунберг на антиизраильской акции в Копенгагене, пишет газета Ekstra Bladet.

Тунберг арестовали после того, как она вместе со "Студентами против оккупации" заняла здание музея Копенгагенского университета. По данным СМИ, активисты требовали прекращения сотрудничества Копенгагенского университета с израильскими университетами.

В издании подчеркнули, что Тунберг уже освободили из полицейского участка в Беллахой.

В прошлом году у Тунберг в Амстердаме отобрали микрофон из-за поддержки Палестины. Тогда на свое выступление активистка надела черно-белый палестинский шарф, а после своей речи пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".