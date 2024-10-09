Депутат бундестага Тром призвал запретить Тунберг въезд в Германию

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Шведской активистке Грете Тунберг могут запретить въезд в Германию. С таким предложением выступил депутат от оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ФРГ Александр Тром.

"Такой антисемитке, как Грета Тунберг, в Германии не место. Тому, кто сюда въезжает, чтобы разжигать ненависть в отношении Израиля и оскорблять нашу полицию, ловить в Германии нечего", – сказал Тром в интервью газете Bild, обвинив Тунберг в антисемитизме.

Ранее выступление экоактивистки в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. На свое выступление по защите климата Тунберг надела на себя черно-белый палестинский шарф, а после своей речи пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде.

Тунберг также была задержана на антиизраильской акции в Копенгагене. Она вместе со "Студентами против оккупации" заняла здание музея Копенгагенского университета. По данным СМИ, активисты требовали прекращения сотрудничества Копенгагенского университета с израильскими университетами.