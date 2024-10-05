Грета Тунберг задержана в Брюсселе за неповиновение властям

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Полиция Бельгии задержала шведскую экологическую активистку Грету Тунберг, пишет газета Le Soir.

Инцидент случился 5 октября во время протестной акции против субсидий секторов экономики, которые опираются на ископаемое топливо. Около 150 активистов сели на проезжей части одной из главных улиц столицы страны с плакатами ввести нулевые выбросы уже сейчас. Вместе с Тунберг задержаны и другие протестующие, которые отказались подчиниться полиции.

Ранее выступление экоактивистки в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. На свое выступление по защите климата Тунберг надела на себя черно-белый палестинский шарф, а после своей речи пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде.

