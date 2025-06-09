Активистка Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Израиль в том, что силы государства похитили ее и других волонтеров, которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом пишет RT, ссылаясь на портал "News.com.au".

"Нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль", – заявила активистка.

Также Тунберг призвала членов своей семьи, товарищей и друзей надавить на Стокгольм, чтобы ее и других волонтеров поскорее освободили.

Судно "Мадлин" с пропалестинскими активистами на борту, среди которых была Тунберг, отплыло от берегов Италии еще 1 июня, направляясь в сектор Газа. Позже корабль был перехвачен Израилем в международных водах. Связь с пассажирами и экипажем пропала.

В МИД Израиля назвали корабль "селфи-яхтой знаменитостей", а пассажиров обвинили в попытке создать медийную провокацию. Кроме того, "Мадлин" якобы вез менее одного грузовика гуманитарной помощи, тогда как за последние 2 недели из Израиля в сектор Газа прибыло свыше 1 200 грузовиков с помощью палестинцам.

Все пассажиры судна находятся в безопасности, они не пострадали. Им также предоставили еду и воду. Позже пассажиры судна вернутся в свои страны, сообщили в МИД Израиля.

