Новости мира: 5 человек погибли из-за теракта у военно-воздушной базы в Колумбии

Минимум 5 человек погибли из-за теракта у военно-воздушной базы в Колумбии. Еще 36 получили ранения. Как сообщили власти, рядом с авиабазой взорвался грузовик. На место направились все спасательные службы города.

Президент США Дональд Трамп вышел на улицы Вашингтона патрулировать вместе с полицейскими и военными. Он пообещал сделать американскую столицу лучшим городом Земли.

Гражданина Украины арестовали в Италии на отдыхе с семьей. Его подозревают в участии в подрыве "Северных потоков" в сентябре 2022 года. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, задержанный раньше работал в СБУ и является капитаном в отставке.

