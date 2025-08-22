Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

22 августа, 07:30

Происшествия

Новости мира: 5 человек погибли из-за теракта у военно-воздушной базы в Колумбии

Новости мира: 5 человек погибли из-за теракта у военно-воздушной базы в Колумбии

ДТП с "Газелью" произошло на 17-м километре МКАД

Новости мира: истребитель ВВС Малайзии взорвался при взлете

Крупный пожар произошел на севере Москвы

Новости регионов: пожар на 12 гектарах в Севастополе ликвидирован

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения участникам драки в столичном клубе

С застрявшей на горе в Киргизии альпинистки могут взыскать часть средств за спасение

"Московский патруль": мужа Блиновской избили после ДТП

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 августа

На помощь застрявшей в Киргизии альпинистке выдвинулась еще одна группа спасателей

Минимум 5 человек погибли из-за теракта у военно-воздушной базы в Колумбии. Еще 36 получили ранения. Как сообщили власти, рядом с авиабазой взорвался грузовик. На место направились все спасательные службы города.

Президент США Дональд Трамп вышел на улицы Вашингтона патрулировать вместе с полицейскими и военными. Он пообещал сделать американскую столицу лучшим городом Земли.

Гражданина Украины арестовали в Италии на отдыхе с семьей. Его подозревают в участии в подрыве "Северных потоков" в сентябре 2022 года. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, задержанный раньше работал в СБУ и является капитаном в отставке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Дарья Ермакова

