Новости регионов: волонтеры спасли серую цаплю в Тюмени

Волонтеры спасли серую цаплю в Тюмени. Она была в крайне тяжелом состоянии, почти не двигалась и не ела. Тем не менее видимых травм не было. Птицу доставили в центр реабилитации животных, где ей сделали рентген. Он показал перелом берцовой кости.

На стене дома в центре Тулы появился 15-метровый мурал. На нем изображен комплекс противовоздушной обороны (ПВО). Площадь арт-объекта составляет почти 250 квадратных метров. Для создания граффити потребовалось 40 литров грунта, 60 литров краски и более 100 баллонов. Работу выполнили меньше, чем за неделю.

