Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 16:30

Регионы

Новости регионов: волонтеры спасли серую цаплю в Тюмени

Новости регионов: волонтеры спасли серую цаплю в Тюмени

Питбуль напал на женщину с щенком сиба-ину в Щелкове

Бойцовская собака напала на женщину с сиба-ину в Щелкове

"Новости дня": в Бабушкинском районе открылась "Школа кинолога"

Новости регионов: трех играющих друг с другом медведиц заметили на Камчатке

В Сети завирусилось видео с попугаем, который различает оттенки розового цвета

В Москве открылась "Школа кинолога"

Московские спасатели помогли улетевшему на высокую ветку попугаю

Московский зоопарк показал, как панда Катюша поедает угощения

"Вопрос спорный": в РФ предложили установить лимит на домашних питомцев

Волонтеры спасли серую цаплю в Тюмени. Она была в крайне тяжелом состоянии, почти не двигалась и не ела. Тем не менее видимых травм не было. Птицу доставили в центр реабилитации животных, где ей сделали рентген. Он показал перелом берцовой кости.

На стене дома в центре Тулы появился 15-метровый мурал. На нем изображен комплекс противовоздушной обороны (ПВО). Площадь арт-объекта составляет почти 250 квадратных метров. Для создания граффити потребовалось 40 литров грунта, 60 литров краски и более 100 баллонов. Работу выполнили меньше, чем за неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионыобществовидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика