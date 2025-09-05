Форма поиска по сайту

05 сентября, 15:15

Происшествия

Новости мира: сильные ливни с градом вызвали наводнения во Франции

Новости мира: сильные ливни с градом вызвали наводнения во Франции

В районе Делового центра произошел крупный пожар

В столичном метро задержали мужчину с ножом, напавшего на пассажира

Актрису Аглаю Тарасову могут отправить под домашний арест по делу о наркотиках

На западе Москвы столкнулись машина каршеринга и мотоциклы

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками

Девушка-кинолог издевалась над животными в частном питомнике в Подмосковье

Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Полиция и прокуратура начали проверку питомника под Чеховом

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Во Франции сильные ливни с градом вызвали наводнения. Улицы нескольких городов превратились в реки, движение оказалось затруднено, затопило магазины, а в сотнях домов отключили электричество. Температура резко понизилась сразу на 13 градусов.

В Германии заключенный застрял в колючей проволоке, пытаясь сбежать из тюрьмы. Охранникам пришлось проводить спасательную операцию. После оказания медицинской помощи мужчину вернули в камеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

