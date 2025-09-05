Новости мира: сильные ливни с градом вызвали наводнения во Франции

Во Франции сильные ливни с градом вызвали наводнения. Улицы нескольких городов превратились в реки, движение оказалось затруднено, затопило магазины, а в сотнях домов отключили электричество. Температура резко понизилась сразу на 13 градусов.

В Германии заключенный застрял в колючей проволоке, пытаясь сбежать из тюрьмы. Охранникам пришлось проводить спасательную операцию. После оказания медицинской помощи мужчину вернули в камеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.