08 сентября, 16:16Происшествия
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: depositphotos/svedoliver
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в районе дома № 84 в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
На месте ДТП работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.
По данным ведомства, движение по направлению в область затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее три машины столкнулись на Юго-Восточной хорде около пересечения с Шоссейной улицей. Движение в сторону Волгоградского проспекта было затруднено на пять километров, оно осуществлялось по одной полосе из трех. Информация о пострадавших не поступала.
До этого несколько автомобилей попали в аварию на Ленинградском шоссе в районе дома № 46. Из-за этого было затруднено движение транспорта в сторону области.
