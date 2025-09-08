Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: depositphotos/svedoliver

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте в районе дома № 84 в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

По данным ведомства, движение по направлению в область затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее три машины столкнулись на Юго-Восточной хорде около пересечения с Шоссейной улицей. Движение в сторону Волгоградского проспекта было затруднено на пять километров, оно осуществлялось по одной полосе из трех. Информация о пострадавших не поступала.

До этого несколько автомобилей попали в аварию на Ленинградском шоссе в районе дома № 46. Из-за этого было затруднено движение транспорта в сторону области.