Один человек пострадал при ДТП с электробусом на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек пострадал при аварии с участием двух автомобилей и электробуса на улице Мнёвники на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Как уточнило ведомство, в результате столкновения машины марки "БМВ" и такси, который в последующем произвел столкновение с общественным транспортом, пострадала пассажирка такси.

Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Об аварии стало известно вечером 7 сентября. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с другой машиной и электробусом маршрута М3.

Ранее на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. Три человека пострадали. Двоих доставили в НМИЦ имени Пирогова, еще одного – в Боткинскую больницу.

В связи с аварией движение в сторону центра города было затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра. Спустя время движение восстановили.

